İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Süleyman Orakçıoğlu ve Simay Kamer AVM'de obkektiflere yansıdılar.
Giriş: 03 Şubat 2023 Cuma
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SİMAY KAMER
SİMAY KAMER
SİMAY KAMER
AVM turu...
İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Süleyman Orakçıoğlu ve Simay Kamer AVM'de obkektiflere yansıdılar.
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