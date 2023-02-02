Gülman'a yemekte sürpriz...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman dostlarıyla yemekte bir araya gelerek doğum gününü kutladı.

Giriş: 02 Şubat 2023 Perşembe

YASMİN GÜLMAN, NEŞE GÖNÜL, MONİK İPEKEL, FERYAL GÜLMAN, ASLAN KEMAL GÜLMAN

NEŞE GÖNÜL, FERYAL GÜLMAN

YASMİN GÜLMAN, NEŞE GÖNÜL, MONİK İPEKEL, FERYAL GÜLMAN, ASLAN KEMAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

FERYAL GÜLMAN

Gülman'a yemekte sürpriz...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman dostlarıyla yemekte bir araya gelerek doğum gününü kutladı.

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