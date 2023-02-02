Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman dostlarıyla yemekte bir araya gelerek doğum gününü kutladı.
Giriş: 02 Şubat 2023 Perşembe
YASMİN GÜLMAN, NEŞE GÖNÜL, MONİK İPEKEL, FERYAL GÜLMAN, ASLAN KEMAL GÜLMAN
NEŞE GÖNÜL, FERYAL GÜLMAN
YASMİN GÜLMAN, NEŞE GÖNÜL, MONİK İPEKEL, FERYAL GÜLMAN, ASLAN KEMAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Gülman'a yemekte sürpriz...
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman dostlarıyla yemekte bir araya gelerek doğum gününü kutladı.
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