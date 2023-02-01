Kosif, kızıyla iş başında...

Melda Kosif, kızıyla birlikte seramik atölyesinde çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş: 01 Şubat 2023 Çarşamba

MELDA KOSİF

MAYLA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Kosif, kızıyla iş başında...

Melda Kosif, kızıyla birlikte seramik atölyesinde çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kosif, kızıyla iş başında...

Melda Kosif, kızıyla birlikte seramik atölyesinde çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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