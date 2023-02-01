Melda Kosif, kızıyla birlikte seramik atölyesinde çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 01 Şubat 2023 Çarşamba
MELDA KOSİF
MAYLA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Kosif, kızıyla iş başında...
Melda Kosif, kızıyla birlikte seramik atölyesinde çalıştığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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