Selgur'a hüzünlü veda!

ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
EMİNE ÖZİLHAN
AYLİN TAHİNCİOĞLU
ELİF DÜRÜST, ŞİRİN YALÇIN, AYLİN TAHİNCİOĞLU
ŞİRİN YALÇIN, ELİF DÜRÜST
ALİ GÜRSOY
ALİ SABANCI
FERYAL GÜLMAN
BERNA TOKAR
JALE ÖZTARHAN
BERRİN YOLERİ
ASLI PAMİR, ROZELLA KARABACAK
ERKUT SOYAK
ERHAN KURDOĞLU
GÖKHAN ÇARMIKLI
DİDEM KURDOĞLU
HÜLYA ELTEMUR, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
MERİH TURAN
NEŞET YALÇIN
NİL BENTÜRK UYGUNER
ZAFER CİVELEK
ASLI PEHLİVANLI
SONGÜL SEL
ÇİMEN AKA
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
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