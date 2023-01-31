Selgur'a hüzünlü veda!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Zeynep Üstünel'in babası iş insanı Yalçın Selgur son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 31 Ocak 2023 Salı

ZEYNEP ÜSTÜNEL

EMİNE ÖZİLHAN

AYLİN TAHİNCİOĞLU

ELİF DÜRÜST, ŞİRİN YALÇIN, AYLİN TAHİNCİOĞLU

ŞİRİN YALÇIN, ELİF DÜRÜST

ALİ GÜRSOY

ALİ SABANCI

FERYAL GÜLMAN

BERNA TOKAR

JALE ÖZTARHAN

BERRİN YOLERİ

ASLI PAMİR, ROZELLA KARABACAK

ERKUT SOYAK

ERHAN KURDOĞLU

GÖKHAN ÇARMIKLI

DİDEM KURDOĞLU

HÜLYA ELTEMUR, BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU

MERİH TURAN

NEŞET YALÇIN

NİL BENTÜRK UYGUNER

ZAFER CİVELEK

ASLI PEHLİVANLI

SONGÜL SEL

ÇİMEN AKA

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Selgur'a hüzünlü veda!

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Zeynep Üstünel'in babası iş insanı Yalçın Selgur son yolculuğuna uğurlandı.

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Selgur'a hüzünlü veda!

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