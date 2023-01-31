Cemiyet hayatının ünlü simalarından Derin Mermerci kız kardeşi Tansa Mermerci Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.
Giriş: 31 Ocak 2023 Salı
DERİN MERMERCİ, TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU
TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU
TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU
TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU
TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU
TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU
TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU
TANSA MERMERCİ EKŞİOĞLU
Kardeşe sürpriz kutlama...
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Derin Mermerci kız kardeşi Tansa Mermerci Ekşioğlu'nun doğum gününü kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.