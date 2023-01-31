Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eşi Ronit Hakko ile birlikte at bindiği anları paylaştı.
Giriş: 31 Ocak 2023 Salı
RONİT HAKKO
CEM HAKKO
CEM-RONİT HAKKO
CEM-RONİT HAKKO
CEM-RONİT HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
CEM HAKKO
Hakkolar at bindi!
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eşi Ronit Hakko ile birlikte at bindiği anları paylaştı.
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