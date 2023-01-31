Hakkolar at bindi!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eşi Ronit Hakko ile birlikte at bindiği anları paylaştı.

Giriş: 31 Ocak 2023 Salı

RONİT HAKKO

CEM HAKKO

CEM-RONİT HAKKO

CEM-RONİT HAKKO

CEM-RONİT HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

CEM HAKKO

Hakkolar at bindi!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eşi Ronit Hakko ile birlikte at bindiği anları paylaştı.

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