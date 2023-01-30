Mehmet Aygün Başkanlık Kupası iş ve cemiyet hayatının golf tutkunlarını Belek'te bir araya getirdi.
Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi
MEHMET AYGUN
BEYHAN BENARDETE
NİHAT ÖZDEMİR
CEMAL KALYONCU
MEHMET ZİYLAN
ALİ KANAT
ALİ ÖZDOĞAN
MEHMET AYGÜN, RAMAZAN ÜÇDAN, ŞEHMUZ IŞIK
MEHMET AYGÜN, RAMAZAN ÜÇDAN
GENEL
GENEL
Golf tutkunları Belek'te yarıştı!
Mehmet Aygün Başkanlık Kupası iş ve cemiyet hayatının golf tutkunlarını Belek'te bir araya getirdi.
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