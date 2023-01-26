Ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran futbolcu Pique'den sürpriz bir hamle geldi. Barcelona'nın yıldızı, yeni aşkını sosyal medya hesabında belgeledi.
Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
SHAKIRA, PIQUE
Yeni aşkını belgeledi!
Ünlü şarkıcı Shakira ile yollarını ayıran futbolcu Pique'den sürpriz bir hamle geldi. Barcelona'nın yıldızı, yeni aşkını sosyal medya hesabında belgeledi.
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