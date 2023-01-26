Cemiyet hayatının ünlü isimleri, önceki gün Bebek'teydi. Dolaşmak için Boğaz'ı tercih eden Roksi Garih ve İpek Toplusoy güne caddede başladı.
Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe
ROKSİ GARİH
ROKSİ GARİH
ROKSİ GARİH
İPEK TOPLUSOY
İPEK TOPLUSOY
İPEK TOPLUSOY
Bebek'te keyifli gün...
Cemiyet hayatının ünlü isimleri, önceki gün Bebek'teydi. Dolaşmak için Boğaz'ı tercih eden Roksi Garih ve İpek Toplusoy güne caddede başladı.
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