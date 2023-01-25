Ailece sömestr tatili!

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Ayaydın Talay, çocukları Ömer ve Yiğit'le birlikte Fransa'da tatil yaptı.

Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba

PINAR AYAYDIN-MURAT TALAY

MURAT, ÖMER, YİĞİT TALAY

PINAR AYAYDIN TALAY

PINAR AYAYDIN TALAY

PINAR AYAYDIN TALAY

PINAR AYAYDIN TALAY

PINAR AYAYDIN TALAY

Ailece sömestr tatili!

İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Ayaydın Talay, çocukları Ömer ve Yiğit'le birlikte Fransa'da tatil yaptı.

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