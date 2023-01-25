İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Ayaydın Talay, çocukları Ömer ve Yiğit'le birlikte Fransa'da tatil yaptı.
Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba
PINAR AYAYDIN-MURAT TALAY
MURAT, ÖMER, YİĞİT TALAY
PINAR AYAYDIN TALAY
PINAR AYAYDIN TALAY
PINAR AYAYDIN TALAY
PINAR AYAYDIN TALAY
PINAR AYAYDIN TALAY
Ailece sömestr tatili!
İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Ayaydın Talay, çocukları Ömer ve Yiğit'le birlikte Fransa'da tatil yaptı.
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