Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ikinci kitabı "Aklımızda Bulunsun: İş İnsanları İçin Denemeler"in imza gününü gerçekleştirdi.
Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI, NALAN DEMİRCİOĞLU YAVUZ
GENEL
GENEL
GENELGENEL
GENEL
Eczacıbaşı'ndan imza günü!
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, ikinci kitabı "Aklımızda Bulunsun: İş İnsanları İçin Denemeler"in imza gününü gerçekleştirdi.
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