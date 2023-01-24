Dünyaca ünlü güzel Kyle Jenner, Naomi Cample ve Irina Shayk'ın Paris Moda Haftası'nda giyindikleri aslan başlı elbise modaseverleri şaşırttı.
Giriş: 24 Ocak 2023 Salı
NAOMI CAMPLE
KYLE JENNER
IRINA SHAYK
KYLE JENNER
KYLE JENNER
KYLE JENNER
KYLE JENNER
KYLE JENNER
Podyumlarda aslan modası!
Dünyaca ünlü güzel Kyle Jenner, Naomi Cample ve Irina Shayk'ın Paris Moda Haftası'nda giyindikleri aslan başlı elbise modaseverleri şaşırttı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.