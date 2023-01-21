Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün yedinci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi
AYLİN, CAROLINE KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
ÇİĞDEM SİMAVİ
ALİ, SADBERK LEYLA KOÇ
NEVBAHAR, KERİM RAHMİ KOÇ
ÖMER KOÇ
SEMAHAT ARSEL
İPEK KIRAÇ
İNAN KIRAÇ
GENEL
FETHİ PEKİN
ASLI ERSU
LERZAN BOYNER
Koç'a hüzünlü anma...
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün yedinci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
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