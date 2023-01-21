Koç'a hüzünlü anma...

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün yedinci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi

AYLİN, CAROLINE KOÇ

RAHMİ KOÇ

RAHMİ KOÇ

ÇİĞDEM SİMAVİ

ALİ, SADBERK LEYLA KOÇ

NEVBAHAR, KERİM RAHMİ KOÇ

ÖMER KOÇ

SEMAHAT ARSEL

İPEK KIRAÇ

İNAN KIRAÇ

GENEL

FETHİ PEKİN

ASLI ERSU

LERZAN BOYNER

Koç'a hüzünlü anma...

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün yedinci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.

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Koç'a hüzünlü anma...

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün yedinci yıldönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında ailesi, sevenlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı.
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