Özilhan tatilde...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

YASEMİN ÖZİLHAN

Özilhan tatilde...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan tatil pozlarıyla dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor...

Oya Eczacıbaşı
Şık tercihler...

Ayşegül Toplusoy
Farklı ve bakımlı...

Esra Dinçkök
Özilhan tatilde...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Yasemin Özilhan tatil pozlarıyla dikkat çekti.
Sabancı'dan köpeğine kutlama!

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı köpeklerinin doğum gününü kutladılar.
Özilhan alışverişte...

Yasemin Özilhan önceki gün AVM'de alışveriş yapıp dostlarıyla yemek yedi.
“Bir Başka Hikâye” sergisi...

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları “Bir Başka Hikâye” sergisinde bir araya geldi.
Sabancı Vakfı Kısa Film Ödülleri sahiplerini buldu!

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene yedincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.