İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları "Bir Başka Hikâye" sergisinde bir araya geldi.
Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe
DİLARA, SELİM AKIN
PELİN AKIN ÖZALP
MERT VAN
ÇİĞDEM ÜREGEN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
“Bir Başka Hikâye” sergisi...
İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü simaları "Bir Başka Hikâye" sergisinde bir araya geldi.
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