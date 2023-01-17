Genç iş insanı Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı, önceki gün Etiler'deki bir restoranda yemek yediler.
Giriş: 17 Ocak 2023 Salı
HACI-NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
HACI SABANCI
HACI SABANCI
HACI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Etiler'de yemek yediler!
Genç iş insanı Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı, önceki gün Etiler'deki bir restoranda yemek yediler.
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