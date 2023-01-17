Baler'den oğluna sürpriz!

Etel Baler ve Robert Baler'in oğlu olan Ralf Baler 18'inci yaşını annesinin hazırladığı doğum günü sürpriziyle kutladı.

Giriş: 17 Ocak 2023 Salı

ETEL, RALF BALER

ETEL, RALF BALER

ETEL, RALF BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

Baler'den oğluna sürpriz!

Etel Baler ve Robert Baler'in oğlu olan Ralf Baler 18'inci yaşını annesinin hazırladığı doğum günü sürpriziyle kutladı.

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