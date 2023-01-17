Etel Baler ve Robert Baler'in oğlu olan Ralf Baler 18'inci yaşını annesinin hazırladığı doğum günü sürpriziyle kutladı.
Giriş: 17 Ocak 2023 Salı
ETEL, RALF BALER
ETEL, RALF BALER
ETEL, RALF BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Baler'den oğluna sürpriz!
Etel Baler ve Robert Baler'in oğlu olan Ralf Baler 18'inci yaşını annesinin hazırladığı doğum günü sürpriziyle kutladı.
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