Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, iş insanı Vedat Alaton ve Niv Garih önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Giriş: 17 Ocak 2023 Salı
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF, ALİ RAİF, ASLAN ESER DİNÇKÖK
RAİF, ALİ RAİF, ASLAN ESER DİNÇKÖK
RAİF, ALİ RAİF, ASLAN ESER DİNÇKÖK
NİV GARİH
NİV GARİH
NİV GARİH
NİV GARİH
NİV GARİH
VEDAT ALATON, SEDA SÖĞÜTLÜ
VEDAT ALATON, SEDA SÖĞÜTLÜ
VEDAT ALATON, SEDA SÖĞÜTLÜ
Rota Bebek...
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök, iş insanı Vedat Alaton ve Niv Garih önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdılar.
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