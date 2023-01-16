Aralık ayında beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan iş insanı Metin Şen, önceki gün Bebek'te ilk kez objektiflere yansıdı.
Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi
METİN ŞEN
METİN ŞEN
METİN ŞEN
METİN ŞEN
METİN ŞEN
Şen: “Beni çok korkuttu”
Aralık ayında beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan iş insanı Metin Şen, önceki gün Bebek'te ilk kez objektiflere yansıdı.
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