Şen: “Beni çok korkuttu”

Aralık ayında beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan iş insanı Metin Şen, önceki gün Bebek'te ilk kez objektiflere yansıdı.

Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi

METİN ŞEN

METİN ŞEN

METİN ŞEN

METİN ŞEN

METİN ŞEN

Şen: “Beni çok korkuttu”

Aralık ayında beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan iş insanı Metin Şen, önceki gün Bebek'te ilk kez objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle göz dolduruyor...

Oya Eczacıbaşı
Şık tercihler...

Ayşegül Toplusoy
Farklı ve bakımlı...

Esra Dinçkök
Kayak koleksiyonuna lansman...

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü simaları davette özel kayak koleksiyonunu incelediler.
Şen: “Beni çok korkuttu”

Aralık ayında beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan iş insanı Metin Şen, önceki gün Bebek'te ilk kez objektiflere yansıdı.
Gezen'in 70'inci sanat yılına kutlama!

Müjdat Gezen'in 70'inci sanat yılı çok sayıda sanatçı ve ünlü ismin katıldığı törenle kutlandı. 
Sanatseverlere özel davet!

Dünyaca ünlü sanatçı Ali Elmacı yeni sergisinin kapılarını sanatseverlere açtı.

Retro Ayşe!

Genç iş insanı Ayşe Boyner, davetteki retro tarzıyla dikkat çekti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.