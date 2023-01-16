Gezen'in 70'inci sanat yılına kutlama!

ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI HÜSAMETTİN ÖZKAN 70. YIL KUTLAMALARINDA CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.
ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI HÜSAMETTİN ÖZKAN 70. YIL KUTLAMALARINDA CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.
ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI HÜSAMETTİN ÖZKAN, 70. YIL KUTLAMALARINA YAKIN DOSTU KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ İLE BİRLİKTE KATILDI.
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU MÜJDAT GEZEN'İN 70. SANAT YILINI DAVETTE SAHNEYE ÇIKARAK KUTLADI.
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ DAVETE KATILARAK SANATÇI ARKADAŞI MÜJDAT GEZEN'İ TEBRİK ETTİ.
OYUNCU MÜJDAT GEZEN SANAT YILINDA 70. YILINI KUTLADI
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, CANAN KAFTANCIOĞLU
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, CANAN KAFTANCIOĞLU
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, CANAN KAFTANCIOĞLU
HALDUN DORMEN
DEMET AKBAĞ
EZGİ MOLA
NİKHET DURU
YONCA EVCİMİK
ŞEBNEM BOZOKLU
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