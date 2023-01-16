Gezen'in 70'inci sanat yılına kutlama!

Müjdat Gezen'in 70'inci sanat yılı çok sayıda sanatçı ve ünlü ismin katıldığı törenle kutlandı. 

Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi

ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI HÜSAMETTİN ÖZKAN 70. YIL KUTLAMALARINDA CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.

ESKİ BAŞBAKAN YARDIMCISI HÜSAMETTİN ÖZKAN, 70. YIL KUTLAMALARINA YAKIN DOSTU KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ İLE BİRLİKTE KATILDI.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU MÜJDAT GEZEN'İN 70. SANAT YILINI DAVETTE SAHNEYE ÇIKARAK KUTLADI.

KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ DAVETE KATILARAK SANATÇI ARKADAŞI MÜJDAT GEZEN'İ TEBRİK ETTİ.

OYUNCU MÜJDAT GEZEN SANAT YILINDA 70. YILINI KUTLADI

KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ

KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ

KOÇ HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI RAHMİ KOÇ

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, CANAN KAFTANCIOĞLU

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, CANAN KAFTANCIOĞLU

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, CANAN KAFTANCIOĞLU

HALDUN DORMEN

DEMET AKBAĞ

EZGİ MOLA

NİKHET DURU

YONCA EVCİMİK

ŞEBNEM BOZOKLU

Gezen'in 70'inci sanat yılına kutlama!

Müjdat Gezen'in 70'inci sanat yılı çok sayıda sanatçı ve ünlü ismin katıldığı törenle kutlandı. 

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