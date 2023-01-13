Rock'n roll efsanesi Elvis Presley'nin tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, yaşamını yitirdi.
Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma
ELVIS, LISA MARIE PRESLEY
ELVIS, LISA MARIE PRESLEY
ELVIS, LISA MARIE PRESLEY
PRISCILLA, LISA MARIE PRESLEY
LISA MARIE PRESLEY
LISA MARIE PRESLEY
LISA MARIE PRESLEY
LISA MARIE PRESLEY
LISA MARIE PRESLEY
Elvis Presley'nin kızı yaşamını yitirdi!
Rock'n roll efsanesi Elvis Presley'nin tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, yaşamını yitirdi.
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