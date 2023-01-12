Ressam Eda Erdoğan'ın ilk kişisel sergisi Alem-i Şuhud'u sanatseverlerin beğenisine sundu.
Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe
EDA ERDOĞAN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
BİLGE KURU
ECE KIRAL
HÜLYA KALYONCU
EDA ERDOĞAN, ZEKERİYA ŞANLIER
BEGÜM ÖZER
SERAP SARI
EDA ERDOĞAN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Erdoğan'dan 'Alem-i Şuhud' sergisi...
Ressam Eda Erdoğan'ın ilk kişisel sergisi Alem-i Şuhud'u sanatseverlerin beğenisine sundu.
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