Erdoğan'dan 'Alem-i Şuhud' sergisi...

Ressam Eda Erdoğan'ın ilk kişisel sergisi Alem-i Şuhud'u sanatseverlerin beğenisine sundu.

Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe

EDA ERDOĞAN, PERVİN ERSOY, BİLGE KURU

BİLGE KURU

ECE KIRAL

HÜLYA KALYONCU

EDA ERDOĞAN, ZEKERİYA ŞANLIER

BEGÜM ÖZER

SERAP SARI

EDA ERDOĞAN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Erdoğan'dan 'Alem-i Şuhud' sergisi...

Ressam Eda Erdoğan'ın ilk kişisel sergisi Alem-i Şuhud'u sanatseverlerin beğenisine sundu.

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