Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu.

Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba

QUENTIN TARANTINO- DANIELLA PICK, BRAD PITT

BRAD PITT, MARGOT ROBBIE

RIHANNA-ASAP ROCKY

RIHANNA

SELENA GOMEZ

JENNA ORTEGA , MARGOT ROBBIE

MARGOT ROBBIE

HILARY SWANK

ANYA TAYLOR

JESSICA CHASTAIN

Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu.

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