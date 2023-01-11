Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu.
Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba
QUENTIN TARANTINO- DANIELLA PICK, BRAD PITT
BRAD PITT, MARGOT ROBBIE
RIHANNA-ASAP ROCKY
RIHANNA
SELENA GOMEZ
JENNA ORTEGA , MARGOT ROBBIE
MARGOT ROBBIE
HILARY SWANK
ANYA TAYLOR
JESSICA CHASTAIN
Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu!
Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.