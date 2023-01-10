Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pervin Ersoy çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Giriş: 10 Ocak 2023 Salı
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
Ersoy Ailesi Ata'nın huzurunda...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pervin Ersoy çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
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