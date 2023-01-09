Ailece Bebek turu!

Genç iş insanı Kerim Yeşil ve eşi Pia Hakko Yeşil kızları Lily'le birlikte ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdılar.

Giriş: 09 Ocak 2023 Pazartesi

KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL

KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL

KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL

KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL

KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL

KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL

KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL

Ailece Bebek turu!

Genç iş insanı Kerim Yeşil ve eşi Pia Hakko Yeşil kızları Lily'le birlikte ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdılar.

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