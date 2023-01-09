Genç iş insanı Kerim Yeşil ve eşi Pia Hakko Yeşil kızları Lily'le birlikte ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdılar.
Giriş: 09 Ocak 2023 Pazartesi
KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL
KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL
KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL
KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL
KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL
KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL
KERİM-PİA HAKKO, LILY YEŞİL
Ailece Bebek turu!
Genç iş insanı Kerim Yeşil ve eşi Pia Hakko Yeşil kızları Lily'le birlikte ilk kez Bebek'te objektiflere yansıdılar.
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