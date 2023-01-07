Genç iş insanı İbrahim Barut arkadaşıyla birlikte Courchevel'e kayak tatiline çıktı.
Giriş: 07 Ocak 2023 Cumartesi
İBRAHİM BARUT
İBRAHİM BARUT
İBRAHİM BARUT
İBRAHİM BARUT
İBRAHİM BARUT
İBRAHİM BARUT
Courchevel'de kayak tatili!
Genç iş insanı İbrahim Barut arkadaşıyla birlikte Courchevel'e kayak tatiline çıktı.
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