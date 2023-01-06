NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, beşinci kez düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni'nde Turizmde Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.
Giriş: 06 Ocak 2023 Cuma
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR, ŞÜKRÜ GENÇ
HEDİYE GÜRAL GÜR, ŞÜKRÜ GENÇ
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Güral'a Turizmde Başarı Ödülü!
NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, beşinci kez düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni'nde Turizmde Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.
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