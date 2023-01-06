Güral'a Turizmde Başarı Ödülü!

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, beşinci kez düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni'nde Turizmde Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Giriş: 06 Ocak 2023 Cuma

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR, ŞÜKRÜ GENÇ

HEDİYE GÜRAL GÜR, ŞÜKRÜ GENÇ

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

Güral'a Turizmde Başarı Ödülü!

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, beşinci kez düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni'nde Turizmde Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

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Güral'a Turizmde Başarı Ödülü!

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, beşinci kez düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni’nde Turizmde Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

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