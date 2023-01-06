Güral'a Turizmde Başarı Ödülü! NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, beşinci kez düzenlenen Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni'nde Turizmde Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.