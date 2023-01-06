Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve kız kardeşi Yosun Reza ile oğlu Alexander Reza gözde kayak merkezinde tatil yapıyor.
Giriş: 06 Ocak 2023 Cuma
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN, YOSUN, ALEXANDER REZA
DERİN MERMERCİ, ALEXANDER REZA
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Ailece bir arada!
Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve kız kardeşi Yosun Reza ile oğlu Alexander Reza gözde kayak merkezinde tatil yapıyor.
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