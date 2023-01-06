Oğluyla tatilde...

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli ve oğlu Yaman, kar sezonunu dağda açtılar.

Giriş: 06 Ocak 2023 Cuma

GAMZE, YAMAN KEÇELİ

GAMZE, YAMAN KEÇELİ

GAMZE-NEDİM KEÇELİ

GAMZE-NEDİM KEÇELİ

GAMZE-NEDİM KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

Oğluyla tatilde...

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli ve oğlu Yaman, kar sezonunu dağda açtılar.

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