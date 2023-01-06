Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli ve oğlu Yaman, kar sezonunu dağda açtılar.
Giriş: 06 Ocak 2023 Cuma
GAMZE, YAMAN KEÇELİ
GAMZE, YAMAN KEÇELİ
GAMZE-NEDİM KEÇELİ
GAMZE-NEDİM KEÇELİ
GAMZE-NEDİM KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
GAMZE KEÇELİ
Oğluyla tatilde...
Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli ve oğlu Yaman, kar sezonunu dağda açtılar.
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