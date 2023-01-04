İnteraktif eğitim platformu düzenlediği geceyle iş ve cemiyet hayatının ünlü simalarını bir araya getirdi.
Giriş: 04 Ocak 2023 Çarşamba
SANİ ŞENER
FARUK SÜREN
TUBA-NURİ DEVELİ
ESEN-ALPER ZİYAL
SELÇUK-EVİN TÜMAY
ESRA OFLAZ GÜVENKAYA
Yeni yıla özel davet!
İnteraktif eğitim platformu düzenlediği geceyle iş ve cemiyet hayatının ünlü simalarını bir araya getirdi.
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