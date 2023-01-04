Yeni yıla özel davet!

İnteraktif eğitim platformu düzenlediği geceyle iş ve cemiyet hayatının ünlü simalarını bir araya getirdi.

Giriş: 04 Ocak 2023 Çarşamba

SANİ ŞENER

FARUK SÜREN

TUBA-NURİ DEVELİ

ESEN-ALPER ZİYAL

SELÇUK-EVİN TÜMAY

ESRA OFLAZ GÜVENKAYA

Yeni yıla özel davet!

İnteraktif eğitim platformu düzenlediği geceyle iş ve cemiyet hayatının ünlü simalarını bir araya getirdi.

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