Gastronomi dünyasının acı kaybı!

Yeme-içme sektörünün duayeni, Borsa Restoranları'nın sahibi iş insanı Rasim Özkanca 75 yaşında vefat etti.

Giriş: 03 Ocak 2023 Salı

RASİM ÖZKANCA

RASİM, UMUT ÖZKANCA

RASİ-SUNA ÖZKANCA

UMUT-FULYA ÖZKANCA

UMUT-FULYA ÖZKANCA

UMUT-FULYA ÖZKANCA

Gastronomi dünyasının acı kaybı!

Yeme-içme sektörünün duayeni, Borsa Restoranları'nın sahibi iş insanı Rasim Özkanca 75 yaşında vefat etti.

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Gastronomi dünyasının acı kaybı!

Yeme-içme sektörünün duayeni, Borsa Restoranları'nın sahibi iş insanı Rasim Özkanca 75 yaşında vefat etti.

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