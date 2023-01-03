Yeme-içme sektörünün duayeni, Borsa Restoranları'nın sahibi iş insanı Rasim Özkanca 75 yaşında vefat etti.
Giriş: 03 Ocak 2023 Salı
RASİM ÖZKANCA
RASİM, UMUT ÖZKANCA
RASİ-SUNA ÖZKANCA
UMUT-FULYA ÖZKANCA
UMUT-FULYA ÖZKANCA
UMUT-FULYA ÖZKANCA
Gastronomi dünyasının acı kaybı!
Yeme-içme sektörünün duayeni, Borsa Restoranları'nın sahibi iş insanı Rasim Özkanca 75 yaşında vefat etti.
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