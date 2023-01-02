Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Gülşah Alkoçlar, Ayşegül Toplusoy ve Reyhan İpekel bir araya gelerek yeni seneyi kutladı.
Giriş: 02 Ocak 2023 Pazartesi
GÜLŞAH ALKOÇLAR, REYHAN İPEKEL, AYŞEGÜL TOPLUSOY
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
Yakın dostlar bir arada!
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Gülşah Alkoçlar, Ayşegül Toplusoy ve Reyhan İpekel bir araya gelerek yeni seneyi kutladı.
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