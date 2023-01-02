Çapa çifti Tayland'da...

Şebnem Çapa ve Celal Çapa çifti, Tayland'da tatil yaptı.

Giriş: 02 Ocak 2023 Pazartesi

ŞEBNEM-CELAL ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

ŞEBNEM ÇAPA

Çapa çifti Tayland'da...

Şebnem Çapa ve Celal Çapa çifti, Tayland'da tatil yaptı.

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