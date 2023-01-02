Şebnem Çapa ve Celal Çapa çifti, Tayland'da tatil yaptı.
Giriş: 02 Ocak 2023 Pazartesi
ŞEBNEM-CELAL ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Çapa çifti Tayland'da...
Şebnem Çapa ve Celal Çapa çifti, Tayland'da tatil yaptı.
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