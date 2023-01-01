2022'ye veda eden cemiyet hayatının ünlü isimleri 2023'ü böyle karşıladılar...
Giriş: 01 Ocak 2023 Pazar
ÖMER-ARZU, HACI-NAZLI, HAKAN, KERİM SABANCI
BETTINA MACHLER
PELİN AKIN-CEM BAVER ÖZALP
ASLI ŞEN, EDA KOSİF
NESLİHAN SABANCI
AYKUT CENGİZ-BEDRİYE ENGİN
CEM-DUYGU ENGİN
BERRİN-AHMET YOLERİ
PINAR SABANCI
NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Yeni yıla böyle girdiler...
2022'ye veda eden cemiyet hayatının ünlü isimleri 2023'ü böyle karşıladılar...
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