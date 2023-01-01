Yeni yıla böyle girdiler...

2022'ye veda eden cemiyet hayatının ünlü isimleri 2023'ü böyle karşıladılar...

Giriş: 01 Ocak 2023 Pazar

ÖMER-ARZU, HACI-NAZLI, HAKAN, KERİM SABANCI

BETTINA MACHLER

PELİN AKIN-CEM BAVER ÖZALP

ASLI ŞEN, EDA KOSİF

NESLİHAN SABANCI

AYKUT CENGİZ-BEDRİYE ENGİN

CEM-DUYGU ENGİN

BERRİN-AHMET YOLERİ

PINAR SABANCI

NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN

NESLİŞAH ALKOÇLAR-ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Yeni yıla böyle girdiler...

2022'ye veda eden cemiyet hayatının ünlü isimleri 2023'ü böyle karşıladılar...

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