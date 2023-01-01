2023'e 'Merhaba' dediler!

DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN
SANEM TEZMAN, PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR-MURAT TALAY
PELİN AKIN-CEM BAVER ÖZALP
TAHSİN-SEMRA ÖZLENİR
TAHSİN-SEMRA, SERPER, MERT ÖZLENİR
NURİ-TUĞBA DEVELİ
BEYZA UYANOĞLU
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
MELDA-SİNAN, MAYLA, MELİNA KOSİF
SERHAN ÇETİNSAYA
MERAL-HASAN KOSİF
SUZAN ŞEN
EVELİZE-HAKAN, THEO, TAYLAN, ELİZA KOSİF
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