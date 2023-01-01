2023'e 'Merhaba' dediler!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, 2023'ü aile ve dostlarıyla birlikte karşıladılar.

Giriş: 01 Ocak 2023 Pazar

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ, MURAT ASLAN

SANEM TEZMAN, PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR-MURAT TALAY

PELİN AKIN-CEM BAVER ÖZALP

TAHSİN-SEMRA ÖZLENİR

TAHSİN-SEMRA, SERPER, MERT ÖZLENİR

NURİ-TUĞBA DEVELİ

BEYZA UYANOĞLU

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

MELDA-SİNAN, MAYLA, MELİNA KOSİF

SERHAN ÇETİNSAYA

MERAL-HASAN KOSİF

SUZAN ŞEN

EVELİZE-HAKAN, THEO, TAYLAN, ELİZA KOSİF

2023'e 'Merhaba' dediler!

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, 2023'ü aile ve dostlarıyla birlikte karşıladılar.

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