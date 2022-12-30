Farklı ve bakımlı...

OYA ECZACIBAŞI
Oya Eczacıbaşı
Begüm Şen
Aylin Tahincioğlu
Dünyaca ünlü model Adriana Lima oğlu Cyan Lima Lemmers'ı dünyaya getirmesinden 4 ay sonra ilk kez podyuma çıktı.
Evelize Kosif, oğlu Theo'yla yoga yaparken çektiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Yeni yıl için gün sayan Yasemin Özilhan, evine çam ağacı alarak yılbaşı hazırlığı yaptı.
Ümit Boyner
Caroline Koç
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