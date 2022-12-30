Evelize Kosif, oğlu Theo'yla yoga yaparken çektiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
THEO KOSİF
THEO KOSİF
THEO KOSİF
Anne-oğul yogada!
Evelize Kosif, oğlu Theo'yla yoga yaparken çektiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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