Anne-oğul yogada!

Evelize Kosif, oğlu Theo'yla yoga yaparken çektiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

THEO KOSİF

THEO KOSİF

THEO KOSİF

Anne-oğul yogada!

Evelize Kosif, oğlu Theo'yla yoga yaparken çektiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Evelize Kosif, oğlu Theo'yla yoga yaparken çektiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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