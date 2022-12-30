Yeni yıl için gün sayan Yasemin Özilhan, evine çam ağacı alarak yılbaşı hazırlığı yaptı.
Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Yeni yıl hazırlığı...
Yeni yıl için gün sayan Yasemin Özilhan, evine çam ağacı alarak yılbaşı hazırlığı yaptı.
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