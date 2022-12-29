Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve kız kardeşi Yosun Reza ile birlikte gözde kayak merkezinde tatil yaptı.
Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe
DERİN MERMERCİ
MURAT ASLAN, YOSUN REZA
DERİN MERMERCİ, YOSUN REZA
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Ailece kayak tatili!
Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve kız kardeşi Yosun Reza ile birlikte gözde kayak merkezinde tatil yaptı.
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