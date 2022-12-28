Sanat tarihinde kutlamaların konuşulduğu yeni yıl etkinliği cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla Artkolik'te gerçekleşti.
Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba
NAZLI KEÇELİ
NAZLI KEÇEL, ESRA DİNÇKÖK
NİLGÜN KEÇELİ
ZEYNEP ÜSTÜNEL
GENEL
GENEL
Sanat dolu yeni yıl daveti...
Sanat tarihinde kutlamaların konuşulduğu yeni yıl etkinliği cemiyet hayatından ünlü isimlerin katılımıyla Artkolik'te gerçekleşti.
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