Şen, ölümden döndüğünü duyurdu!

İş insanı Metin Şen, geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığını ve ölümden döndüğünü duyurdu.

Giriş: 27 Aralık 2022 Salı

METİN-ASLI ŞEN

GENEL

METİN-ASLI ŞEN

METİN-ASLI ŞEN

METİN-ASLI ŞEN

METİN-ASLI ŞEN

METİN-ASLI ŞEN

METİN-ASLI ŞEN

Şen, ölümden döndüğünü duyurdu!

İş insanı Metin Şen, geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığını ve ölümden döndüğünü duyurdu.

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