İş insanı Metin Şen, geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığını ve ölümden döndüğünü duyurdu.
Giriş: 27 Aralık 2022 Salı
METİN-ASLI ŞEN
GENEL
METİN-ASLI ŞEN
METİN-ASLI ŞEN
METİN-ASLI ŞEN
METİN-ASLI ŞEN
METİN-ASLI ŞEN
METİN-ASLI ŞEN
Şen, ölümden döndüğünü duyurdu!
İş insanı Metin Şen, geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındığını ve ölümden döndüğünü duyurdu.
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