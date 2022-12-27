2022’de kaybettiklerimiz…

BELMA SİMAVİ
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BELMA SİMAVİ'NİN CENAZE TÖRENİ
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DİLEK ERTEK
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SELAHATTİN-AYŞE BEYAZIT
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SELAHATTİN BEYAZIT'IN CENAZE TÖRENİ
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ÜNSAL SERT
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