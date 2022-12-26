İkinci el otomotiv sektörü "Terminal" konseptinin açılış töreni iş ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi.
Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi
MEHMET-SELİN TARA
İNAN EKİCİ, ORHAN ULGUR, ANIL GÜRSOY
ETEL BALER, MERVE ARKON
MURŞİT UNAT, ORHAN ULGUR
GENEL
İş dünyası açılışta...
İkinci el otomotiv sektörü "Terminal" konseptinin açılış töreni iş ve cemiyet dünyasının ünlü simalarını bir araya getirdi.
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