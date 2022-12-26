Çifte kutlama!

Demet Sabancı Çetindoğan ve Berrin Yoleri yeni yaşlarını dostlarının sürpriziyle kutladı.

Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi

MERİH TURAN, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

BEYZA UYANOĞLU, FERYAL GÜLMAN, BERRİN YOLERİ

BERRİN YOLERİ

GENEL

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

Çifte kutlama!

Demet Sabancı Çetindoğan ve Berrin Yoleri yeni yaşlarını dostlarının sürpriziyle kutladı.

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