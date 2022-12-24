Ailece yeni yıl yemeği...

İş insanı Sinan-Melda Kosif, Hakan Kosif ve Evelize Kosif çifti ailece akşam yemeğinde buluştu.

Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi

SİNAN-MELDA, EVELİZE-HAKAN, CİHAN-HALE KOSİF

SİNAN-MELDA, EVELİZE-HAKAN, CİHAN-HALE KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

EVELİZE-HAKAN KOSİF

Ailece yeni yıl yemeği...

İş insanı Sinan-Melda Kosif, Hakan Kosif ve Evelize Kosif çifti ailece akşam yemeğinde buluştu.

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Ailece yeni yıl yemeği...

İş insanı Sinan-Melda Kosif, Hakan Kosif ve Evelize Kosif çifti ailece akşam yemeğinde buluştu.
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