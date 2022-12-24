İş insanı Sinan-Melda Kosif, Hakan Kosif ve Evelize Kosif çifti ailece akşam yemeğinde buluştu.
Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi
SİNAN-MELDA, EVELİZE-HAKAN, CİHAN-HALE KOSİF
SİNAN-MELDA, EVELİZE-HAKAN, CİHAN-HALE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Ailece yeni yıl yemeği...
İş insanı Sinan-Melda Kosif, Hakan Kosif ve Evelize Kosif çifti ailece akşam yemeğinde buluştu.
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