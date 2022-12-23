Eğlenceli gece...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslı-Metin Şen, Eda-Selim Kosif ve Pervin Ersoy Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti.

Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma

ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY

PERVİN ERSOY

EDA-SELİM KOSİF

ASLI-METİN ŞEN

ÖZNUR YAKIN

EBRU GÜNDEŞ

ASLI PEHLİVANLAR

BURCU HATTAT

Eğlenceli gece...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslı-Metin Şen, Eda-Selim Kosif ve Pervin Ersoy Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti.

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