Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslı-Metin Şen, Eda-Selim Kosif ve Pervin Ersoy Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti.
Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma
ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY
PERVİN ERSOY
EDA-SELİM KOSİF
ASLI-METİN ŞEN
ÖZNUR YAKIN
EBRU GÜNDEŞ
ASLI PEHLİVANLAR
BURCU HATTAT
Eğlenceli gece...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Aslı-Metin Şen, Eda-Selim Kosif ve Pervin Ersoy Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti.
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