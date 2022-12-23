Moda tutkunu ünlü isimler Aslı Pamir'in ev sahipliğinde gerçekleştirdiği özel bir kokteyl partisiyle dünyaca ünlü markanın 2022 Koleksiyonu'nu kutladı.
Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma
MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR
ASLI PAMİR
ELİF DÜRÜST
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ROSELLA KARABACAK
BUSE TERİM BAHÇEKAPILI
Şık koleksiyona parti!
Moda tutkunu ünlü isimler Aslı Pamir'in ev sahipliğinde gerçekleştirdiği özel bir kokteyl partisiyle dünyaca ünlü markanın 2022 Koleksiyonu'nu kutladı.
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