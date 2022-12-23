İş insanları Ferit Şahenk, İzzet Garih, Hüsnü Güreli ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semti Bebek'te HT Kulüp objektifine yansıdılar.
Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma
İZZET GARİH
İZZET GARİH
FERİT ŞAHENK
FERİT ŞAHENK
FERİT ŞAHENK
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ
ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ
İş dünyası Bebek'te...
İş insanları Ferit Şahenk, İzzet Garih, Hüsnü Güreli ve Osman Çarmıklı İstanbul'un elit semti Bebek'te HT Kulüp objektifine yansıdılar.
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