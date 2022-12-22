Öznur Yakın yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.
Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe
ÖZNUR YAKIN
GENEL
ÖZNUR YAKIN, PERVİN ERSOY
ÖZNUR-BURAK YAKIN, CİHAN KAMER
ÖZNUR YAKIN
ÖZNUR-BURAK YAKIN
ÖZNUR-BURAK YAKIN
Yakın'a sürpriz kutlama...
Öznur Yakın yeni yaşını dostlarıyla bir arada kutladı.
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