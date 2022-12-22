Alışveriş tutkunu ünlü hanımlar, yeni yıl için düzenlenen 'Magic Christmas Market' etkinliğinde buluştu.
Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe
PINAR SABANCI
NAZLI SABANCI
ŞEBNEM ÇAPA
ASLIHAN KORUYAN SABANCI
ZEYNEP GERMEN
IRMAK KÖSEOĞLU
KADRİYE OLGAR
GAMZE AKAY
Yeni yıl için alışveriş...
Alışveriş tutkunu ünlü hanımlar, yeni yıl için düzenlenen 'Magic Christmas Market' etkinliğinde buluştu.
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