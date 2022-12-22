Yeni yıl için alışveriş...

Alışveriş tutkunu ünlü hanımlar, yeni yıl için düzenlenen 'Magic Christmas Market' etkinliğinde buluştu.

Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe

PINAR SABANCI

NAZLI SABANCI

ŞEBNEM ÇAPA

ASLIHAN KORUYAN SABANCI

ZEYNEP GERMEN

IRMAK KÖSEOĞLU

KADRİYE OLGAR

GAMZE AKAY

Yeni yıl için alışveriş...

Alışveriş tutkunu ünlü hanımlar, yeni yıl için düzenlenen 'Magic Christmas Market' etkinliğinde buluştu.

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